Bauprojekt in Radevormwald : Debatte um neue Stellplätze an Nordstraße

Radevormwald Wenn das neue „WohnZimmer“ Gestalt annimmt, werden neue Stellplätze benötigt. Die sollen zwischen Hohenfuhrplatz und DRK-Heim entstehen. Ein Vorhaben, das von manchen Politikern kritisch gesehen wird.

Insgesamt 1,5 Millionen Euro sollen als Fördermittel für die Neugestaltung der Innenstadt im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes II fließen. Ein wesentliches Projekt in diesem Rahmen ist das geplante „WohnZimmer“ an der Nordstraße (siehe Info-Kasten).

Für die Realisierung des Vorhabens muss allerdings der Bauplan geändert werden, denn zusätzliche Stellplätze werden benötigt, die in einem beschleunigten Verfahren auf einer bislang öffentlichen Grünfläche an der Parkplatzfläche am Rathaus entstehen sollen. Das gefällt nicht allen Entscheidungsträgern, wie sich in der jüngsten Ausschusssitzung für Stadtentwicklung und Umwelt zeigte.