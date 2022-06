Politik in Radevormwald : Grüne zum Regionalplan: „Werden schrumpfen müssen“

Politik in Radevormwald

Radevormwald Grüne und Alternative Liste schließen sich den Bedenken der Stadt nicht an. Diese befürchtet, dass die neuen Festlegungen die Stadtentwicklung ausbremsen.

) Nicht alle politischen Fraktionen in Radevormwald teilen die Sorge der Verwaltungsspitze, dass mit dem neuen Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln negative Folgen für die Stadtentwicklung drohen. Das zeigte sich am Dienstagabend bei der Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt.

Die Stadtverwaltung befürchtet, dass Radevormwald wegen der restriktiven Linie des neuen Regionalplans künftig kaum noch Spielraum hat, um neue Flächen für Wohnen und Gewerbe auszuweisen. Dabei denkt man im Rathaus vor allem an Reserveflächen in den Bereichen Herbeck und Herkingrade (unsere Zeitung berichtete). Der Regionalrat hatte den künftigen Plan für den Regierungsbezirk im Dezember verabschiedet, nun ist es an den Kommunen, sich dazu zu äußern. Bernd Bornewasser erläuterte für die Grünen, warum seine Fraktion die Absicht des Regionalplans nachvollziehen könne: „Die Bezirksregierung hat darin Recht, dass wir nicht immer weiter wachsen können. Wir werden schrumpfen müssen.“ Anstatt weitere Flächen zu versiegeln, die dann für Landwirtschaft und Ökologie nicht mehr nutzbar seien, sollte eine Stadt wie Radevormwald lieber Land schützen, denn angesichts der aktuellen internationalen Krisen würden Flächen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie und zum Anbau von Nahrungsmitteln gebraucht.