Politik in Radevormwald : Verwaltung verteidigt Machbarkeitsstudie

Politik in Radevormwald

Radevormwald Ein großer Teil der Politik will eine rasche Lösung, um die Raumprobleme der KGS Lindenbaum zu lösen.

Eine kontroverse Diskussion führten die Mitglieder des Schulausschusses am Mittwoch über die Frage, ob die geplante Machbarkeitsstudie zur Zukunft der Grundschulen noch Sinn macht oder nicht. Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) hatte beantragt, den Beschluss der Politik vom vergangenen Jahr zur Anfertigung der Studie durch externe Anbieter wieder aufzuheben. Der Hauptgrund: Es dauere viel zu lange, bis Ergebnisse vorlägen. Die Situation in der Katholischen Grundschule Lindenbaum sei wegen der dortigen beengten Verhältnisse jedoch nicht länger tragbar, hier müssten bald Lösungen her.