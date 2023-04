Versorgung in Radevormwald Genug Hausärzte – aber wie lange noch?

Das Telenotarzt-System ermöglicht einem speziell ausgebildeten Notarzt, der sich beispielsweise in einer Leitstelle aufhält, sich per Telemetrie in den Rettungswagen am Einsatzort zuzuschalten und das dort tätige Rettungsdienstpersonal anzuleiten und zu unterstützen. Dazu können dem Telenotarzt über Funkverbindung benötigte Daten und Messwerte oder auch Fotos übermittelt werden. Auch kann der Telenotarzt den Transport vom Einsatzort ins Krankenhaus oder die Verlegung von Notfallpatienten aus heimischen in weiter entfernte Krankenhäuser begleiten.