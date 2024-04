Problemfall Elterntaxis Dann wäre das Verkehrschaos komplett

Großprojekte in Radevormwald auf den Weg zu bringen, das ist nicht so einfach. Das merken nun auch die Vertreter der Assmann-Gruppe, die im Auftrag der Stadt das Bildungszentrum an der Elberfelder Straße planen. Schon im Vorfeld gab es in der Politik Uneinigkeit darüber, wie groß das Ensemble von Grundschule, Kita und Turnhallen werden soll.