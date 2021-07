Museum in Radevormwald : Wülfingmuseum feiert Wiedereröffnung

Radevormwald Das Museum in Dahlerau hat zum Neustart einen Aktionstag organisiert. Der Eintritt war für alle Besucher frei. Auch das Café ist wieder geöffnet.

Für die Ehrenamtler des Museums war in der vergangenen Woche viel zu tun. Sie haben die Exponate entstaubt und alle Maßnahmen getroffen, die für einen Museumsbetrieb während einer Pandemie nötig sind. „Wir haben die Luca-App zur Nachverfolgung eingerichtet. Über das System können wir auch die Besucher zählen, die sich aktuell im Gebäude befinden“, sagt Karola Johnen. Sie kümmerte sich am Sonntag um die Einlasskontrollen und die Begrüßung aller Gäste. Gerd Neumann hat ebenfalls bei den Vorbereitungen mitgeholfen. Insgesamt waren am Sonntag zehn ehrenamtliche Helfer im Einsatz.

Ter min Das Wülfingmuseum ist seit dem 4. Juli wieder geöffnet und hält an den alten Öffnungszeiten und Preisen fest. Das Museum und das Café sind jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für den 18. Juli ist der erste Thementag geplant. An dem Energietag geht es um die Dampfmaschine und die Wasserkraftanlage der historischen Wülfing-Fabrik. Auf der Homepage können sich alle Besucher über die Veranstaltungen und Preise informieren.

Ein beliebter Punkt im Museum ist die interaktive Station, an der man die einzelnen historischen Orte im Tal der Wupper entdecken kann. Die Dampfmaschine bleibt weiterhin eine wichtige Attraktion des Museums. Zu dem Aktionstag setzte Peter Dominik die historische Dampfmaschine in Gang. „Im Frühjahr ist die Dampfmaschine zum letzten Mal, für einige Fernsehaufnahmen, gelaufen. Für heute habe ich sie natürlich auch ausgetestet und einen Probelauf durchgeführt“, sagt Peter Dominik. Er ist für den nächsten Aktionstag des Museums zuständig, wenn sich alles um das Thema Energie drehen wird.

Einen Raum weiter setzte Helmut Weber die historischen Webstühle der Wülfingfabrik in Gang. Er hat von 1960 bis 1996 in der Tuchfabrik gearbeitet. Der Weber kennt die Webstühle wie seine Westentasche. „Ich merke schon gar nicht mehr, dass es besonders laut ist“, sagt Helmut Weber. Was für andere Lärm ist, ist für ihn das gleichmäßige Arbeiten einer Maschine. Sobald einer der 400 Fäden nicht mehr korrekt läuft, hört er diesen Fehler. „Diese Übung kommt im Laufe der Jahre.“ Helmut Weber stand am Sonntag für alle Fragen der Besucher bereit und weihte sie in die Geheimnisse der Webstühle ein.