„Der Fall Collini“ im Bürgerhaus Radevormwald : Die Sünden der Vergangenheit

Radevormwald Das Westfälische Landestheater hat Ferdinand von Schirachs Buch „Der Fall Collini“ im sehr gut besuchten Bürgerhaus auf die Bühne gebracht. Das Publikum war begeistert.

Ferdinand von Schirach gehört zu den scharfsinnigsten und präzisesten Beobachtern in der zeitgenössischen Literaturszene. Seine Bücher, die sich zumeist mit juristischen Fällen beschäftigen, sind hochintelligente Studien der menschlichen Psyche. Und, faszinierend genug, lassen sich wie in einem Rutsch durchlesen. Dazu gehört auch „Der Fall Collini“, ein Roman, bei dem es oberflächlich betrachtet um einen kaltblütigen Mord an dem reichen Industriellen Jean-Baptiste Meyer geht.

„Der Fall Collini“ ist nicht nur ein Buch – es gibt auch eine hervorragende Verfilmung, in der Elyas M‘Barek als Caspar Leinen zeigt, dass er nicht nur in derben Komödien der „Fack-ju-Göhte“-Machart spielen kann. Nun hat das Westfälische Landestheater das Buch auf die Theaterbühne gebracht. Und das funktioniert im sehr gut besuchten Bürgerhaus am Mittwochabend tatsächlich sehr gut. Die Inszenierung durch Karin Eppler folgt der Geschichte im Buch weitgehend linear, schafft es aber durch unterschiedliche Ausleuchtung (Licht: Thomas Leenen), zeitgleich mehrere Ebenen darzustellen. Natürlich müssen dabei viele Details des ursprünglichen Buchs weggelassen werden, aber das Theater lebt nun einmal von der Reduzierung. Und das Verstreichen von Zeit und Handlung wird mit Hilfe dezent enervierender Musik (Ton: Lukas Rohrmoser) und etwa dem Wälzen von Bergen von Akten dargestellt. Die Geschichte packt den Zuschauer. Was auch am leidenschaftlichen Spiel der Akteure auf der Bühne liegt. Wenn es bis ins Jahr 1943 zurückgeht, wenn klar wird, dass Collini sich fast 50 Jahre nach der Ermordung seines Vaters, eines Partisanen in einem italienischen Dorf, durch den SS- und späteren Saubermann Hans Meyer rächen muss, um sein Seelenheil zu finden, dann muss man das eben auch entsprechend spielen. Dann geht das nicht mit sanft-säuselnder Stimme. Dann muss dieses Verbrechen auch benannt werden, mit aller Deutlichkeit. Es ist eine clevere, dramaturgische Lösung, aus dem Buch mit seinen vielen Schauplätzen in Berlin und Italien, mehr oder weniger eine auf einen Raum reduzierte Gerichtsverhandlung zu machen.