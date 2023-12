Der Jahrhundertwinter 1978/79 in Radevormwald Ein Winter, der unvergessen bleibt

„Schneechaos“, dieser Begriff wird in den Medien heute oft verwendet, wenn es ausgiebig geschneit hat – vielleicht allzu oft. Denn dass ein Schneewinter wirklich für Chaos und Ausnahmezustand sorgt, das ist schon einige Zeit her. Genauer gesagt: 45 Jahre. Der Winter 1978/79 ging als „Jahrhundertwinter“ in die Geschichte ein. Auch Radevormwald ächzte damals unter extremen Schneemassen. Doch anderswo im Lande war es noch schlimmer, vor allem in Norddeutschland. An den 28. Dezember 1978 erinnern sich viele Menschen dort noch gut. Vormittags herrschten noch milde zehn Grad. Dann jedoch rückten eisige Luftmassen an – die Temperatur stürzte innerhalb kürzester Zeit um bis zu 30 Grad ab. Schneestürme zogen übers Land, nichts ging mehr.