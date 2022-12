Sichtung an der Carl-Diem-Straße Das Ufo-Rätsel von Radevormwald

„Unbekanntes Flugobjekt bei Duisburg gelandet. Sonderbericht im Anschluss an diese Sendung“ – dieses Spruchband wurde am 3. Dezember 1982 auf dem ZDF-Bildschirm eingeblendet, als gerade der Krimi „Kottan ermittelt“ lief. Zahllose Menschen riefen daraufhin bei der Polizei in Duisburg an und erkundigten sich nach den Besuchern aus dem All. Das Ganze war allerdings ein Scherz, den sich die Macher von „Kottan“ erlaubt hatten – die österreichische Serie war für ihren schrägen Humor bekannt.