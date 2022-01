Antrag bewilligt in Radevormwald : Das THG wird ein Bündelungsgymnasium

Antrag bewilligt in Radevormwald

Der Eingangsbereich des Theodor-Heuss-Gymnasiums im Schulzentrum an der Hermannstraße. Foto: Jürgen Moll (Archiv) Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Das Theodor-Heuss-Gymnasium wird ein sogenanntes Bündelungsgymnasium. Der Antrag aus Radevormwald hatte Erfolg, wie die Bezirksregierung Köln nun mitteilte.

Als Bündelungsgymnasium werden in Nordrhein-Westfalen Gymnasien bezeichnet, die bei der Rückkehr dieser Schulform von acht auf neun Jahre im Schuljahr 2023/24 eine besondere Stufe einrichten. Aufgenommen werden Schülerinnen und Schüler aus dem oberbergischen Norden aus Wipperfürth, Hückeswagen, Radevormwald oder auch aus Remscheid-Lennep und Halver, die entweder in einem gymnasialen Bildungsgang den Übergang von der Einführungsphase (EPh) auf die Qualifikationsphase (Q1/Q2) nicht erreichen oder beim Wechsel von einem anderen Bildungsgang wie der Real- oder Sekundarschule auf ein Gymnasium in die Einführungsphase eintreten wollen. Die Mindestschülerzahl soll 42 betragen.