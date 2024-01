Veranstaltungen in Radevormwald Darauf können sich Rader im ersten Quartal freuen

Im Februar steht auch Radevormwald im Zeichen des Karnevals. Am Donnerstag, 8. Februar, werden zu Altweiber die Möhnen wieder das Rathaus stürmen und kein Pardon kennen, wenn ihnen jemand mit einer Krawatte über den Weg läuft. Am Samstag, 10. Februar, zieht dann wieder der Karnevalszug durch die Innenstadt, die Aufstellung erfolgt um 13 Uhr auf dem Festplatz. Mit dem Ende der Session geht es dann in Radevormwald wieder um ernste Themen wie die Arbeitswelt. Am Freitag, 23. und Samstag, 24. Januar, veranstaltet die Verwaltung einen Fachkräftetag und den Tag der Ausbildung. Letzterer wird von 10 bis 14.30 Uhr erneut in der Sporthalle an der Hermannstraße stattfinden. Bereits jetzt können sich Unternehmen aus Radevormwald anmelden. Ansprechpartnerin ist Wirtschaftsförderin Kirsten Hackländer (☏ 02195 606186, E-Mail kirsten.hacklaender@radevormwald.de).