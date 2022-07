Bergische Wanderwoche in Radevormwald : Das sind die Touren auf Rader Gebiet

Melanie Schoppe wird als Pilzexpertin im Rahmen der Wanderwoche dabei sein. Sie führt durchs Wiebachtal. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Auch in Radevormwald werden im Rahmen der „Bergischen Wanderwoche“ im September Touren angeboten. Ziel ist unter anderem das Wiebachtal.

Auch vor der Bergischen Wanderwoche hatte das Coronavirus nicht Halt gemacht: Wegen der Pandemie musste in den vergangenen Jahren die Veranstaltungsreihe verschoben werden. Im vergangenen Jahr verlegte man sie in den Herbst, und damit hat man gute Erfahrungen gemacht. „Wanderführer und Teilnehmer waren glücklich, endlich wieder in geführten Wandergruppen zusammenzukommen und anschließend gemeinsam im Biergarten einzukehren“, heißt es bei den Veranstaltern. „Und auch der Spätsommer zeigte sich noch einmal von seiner schönsten Seite.“

In diesem Jahr findet die Bergische Wanderwoche vom 10. bis 25. September statt, und auch in Radevormwald werden Touren angeboten. So bietet Wanderführerin Sabine Fuchs am Mittwoch, 14. September, von 16 bis 18 Uhr unter dem Motto „Energie und Kraft für den Alltag“ ein „Gesundheitswandern“ an. Dabei wird eine „schöne, kurze Strecke zu Fuß mit ausgewählten physiotherapeutischen Übungen“ kombiniert, welche die „Balance schulen, beweglich machen, kräftigen und entspannen“. Die Tour ist für Menschen geeignet, die sich wieder mehr bewegen möchten, aber nicht direkt mit einer anspruchsvollen Wanderung beginnen möchten. Die Streckenlänge beträgt 3,8 Kilometer, die Kosten zehn Euro für Erwachsene. Treffpunkt ist an Feldermanns Hofcafé, Kattenbusch 5. Anmeldung bitte bis zum 7. September, maximal zehn Teilnehmer können dabei sein. Die Anmeldung ist möglich unter info@wald-wandern- und-mehr.de.

Die Wiebach-Vorsperre ist ein Ziel der Touren. Foto: IG Wiebachtal

Info Auf die richtige Ausstattung achten Ausrüstung Wanderer sollten bei den angebotenen Touren auf festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme achten, auch eine kleine Rucksackverpflegung kann nicht schaden. Kontakt „Das Bergische“, Bergisches Haus, Friedrich-Ebert-Straße 75, 51429 Bergisch Gladbach, Telefon: 02204 843000, info@bergisches-wanderland.de.

Ebenfalls eine Wanderung fürs Wohlbefinden bietet Sabine Fuchs am Donnerstag, 15. September, von 16 bis 18 Uhr an, unter dem Titel „Waldbaden – Stresslöser Natur“. Der Begriff „Waldbaden“ ist vom japanischen „Shinrin Yoku“ übernommen worden, wo das stille Schlendern und achtsame Wahrnehmen der Natur zur Stärkung der Gesundheit bewusst eingesetzt wird. Die Streckenlänge beträgt drei Kilometer, der Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt (unter der oben genannten Mailadresse). Die Kosten betragen 15 Euro. Interessenten sollten sich bis 10. September melden.

Die nächste Wanderung mit Sabine Fuchs als Gästeführerin wird in den Abendstunden stattfinden, nämlich am Donnerstag, 22. September, von 19 bis 21 Uhr. Dann lautet das Motto „Sundown im Wiebachtal – Wandern, bis die Sonne untergeht“. Die Strecke ist diesmal 5,2 Kilometer lang, Treffpunkt ist an Feldermanns Hütte, Kattenbusch 5. Die Teilnahme kostet drei Euro, Anmeldung ist bis zum 16. September erwünscht unter info@ig-wiebachtal.de oder 02195 6889713, maximal 20 Teilnehmer können dabei sein.

Waldbaden mit Sabine Fuchs steht ebenfalls auf dem Programm. Foto: Moll, Jürgen (jumo)