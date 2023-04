Kirchen in Radevormwald Karwoche und Ostern – die Gottesdienste

Die Fastenzeit ist vorbei, die Karwoche hat begonnen, und das Osterfest, offiziell das höchste kirchliche Fest im Jahreskreis, steht bevor. Unsere Redaktion gibt hier einen Überblick der Gottesdienste und weiteren Veranstaltungen, die von den Kirchengemeinden in Radevormwald in den kommenden Tagen angeboten werden.



In die Pfarrkirche St. Marien lädt die Katholische Kirchengemeinde St. Marien und Josef für Gründonnerstag um 19.30 Uhr zur Heiligen Messe vom letzten Abendmahl und der Einsetzung der Heiligen Eucharistie ein. Anschließend ist in der Krypta Eucharistische Anbetung bzw. Ölbergstunde. Am Karfreitag wird um 15 Uhr in der Kirche St. Marien die Feier vom Leiden und Sterben Christi zelebriert. Karsamstag, 8. April, wird in der Pfarrkirche St. Marien ab 21.30 Uhr die Osternacht gefeiert. Am Ostersonntag, 9. April, ist um 9 Uhr Festmesse in der Kirche St. Josef mit Kirchenchor „Cäcilia“. In St. Marien ist um 11 Uhr die Osterfestmesse. Am Ostermontag ist ebenfalls um 9 Uhr Messe in St. Josef und um 11 Uhr in St. Marien.



Die Lutherische Kirchengemeinde lädt für Gründonnerstag um 19.30 Uhr zu einem besinnlichen Gottesdienst mit Abendmahl in die Kirche an der Burgstraße ein. Die Leitung hat Pfarrer Philipp Müller, es singt der Gospelchor. Am Karfreitag leitet um 10 Uhr Pfarrerin Manuela Melzer den Gottesdienst mit Abendmahl. Am Karsamstag beginnt um 21.30 Uhr der Gottesdienst zur Osternacht mit Abendmahl. Vorbereitet und durchgeführt wird er von einem achtköpfigen Team und Pfarrerin Melzer. Im Anschluss sind die Besucher zum Fastenbrechen eingeladen, zu dem es kleinere Leckereien gibt. Pfarrer i. R. Dietrich Menn wird am Ostersonntag um 10 Uhr den Gottesdienst leiten. Alle Gottesdienste können auch per Livestream verfolgt werden.



Die Reformierte Kirchengemeinde lädt für Karfreitag um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Abendmahl in die Kirche am Markt ein, die Leitung hat Pfarrer Dr. Dieter Jeschke. Am Ostersonntag ist ebenfalls um 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche am Markt unter Leitung von Pfarrer Jeschke. Am Ostermontag ist um 10 Uhr in der reformierten Kirche ein gemeinsamer Gottesdienst mit der lutherischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Philipp Müller



Für die Gläubigen der Evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau finden mit dem Beginn des Aprils die Gottesdienste wieder im Wechsel in der Kirche Keilbeck und in der Kirche Remlingrade statt. Für Gründonnerstag lädt die Gemeinde um 19 Uhr zum Gottesdienst mit Tischabendmahl unter Beteiligung der Singgemeinschaft ins Gemeindehaus in Herkingrade ein. In der Kirche in Keilbeck findet am Karfreitag um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl statt, die Leitung hat Pfarrer Jürgen Berghaus. Am Ostersonntag lädt die Kirchengemeinde für 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Abendmahl in die Kirche in Remlingrade ein. Es spielt der Posaunenchor, die Leitung hat Pfarrer Berghaus



Die Martini-Gemeinde lädt für Gründonnerstag, 6. April, um 19.30 Uhr in die Martini-Kirche an der Uelfestraße ein. Am Karfreitag, 7. April, ist Hauptgottesdienst um 10 Uhr. Zur Feier der Heiligen Osternacht sind die Gläubigen für Karsamstag, 8. April, um 21 Uhr eingeladen, anschließend gibt es einen Oster-Imbiss. Hauptgottesdienst mit Dankopfersammlung ist am Ostersonntag um 10 Uhr. Am Ostermontag findet um 10 Uhr ein Predigtgottesdienst statt, in dessen Verlauf eine Kollekte für den Hilfsfonds der SELK abgehalten wird, die Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland.