Bildung in Radevormwald Das sind die Zahlen für die Schulanmeldungen

„Bei der Klassenbildung ist zu berücksichtigen, dass bis zu 29 Kinder in einer Klasse aufgenommen werden können“, erläutert die Verwaltung in der Beschlussvorlage. Gemäß Schulgesetz könne der Träger die Zahl der in die Eingangsklassen aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler begrenzen, wenn dies für eine ausgewogene Klassenbildung erforderlich sei. „In Absprache mit den Schulleitungen wird seitens der Verwaltung eine Schülerzahlbegrenzung von 25 Kindern pro Klasse für sinnvoll erachtet. Diese Entscheidung wird einige wenige Ablehnungen am Standort Bergerhof zur Folge haben. Der Anspruch auf Aufnahme in die nächstgelegene Grundschule zur Wohnung kann bei diesen Ablehnungen ebenso erfüllt werden wie der bei der Anmeldung abgefragte Zweitwunsch“, teilt die Verwaltung mit.