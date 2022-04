Kirche in Radevormwald : Tierische Begegnungen in Grafweg

An der zweiten Station des Osterweges der FeG Grafweg warten ein Tor und ein Holzesel. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald An jeder Station des Osterweges, an denen man die Ostergeschichte entdecken kann, taucht das Schaf auf und kann von Kindern mit einer Stempelkarte „eingefangen“ werden.

Von Flora Treiber

In diesem Jahr begleitet das Schaf den Osterweg der Freien evangelischen Gemeinde am Grafweg. An jeder Station des Weges, an denen man die Ostergeschichte entdecken kann, taucht das Schaf auf und kann von Kindern mit einer Stempelkarte „eingefangen“ werden.

Zum Osterfest im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde den Osterweg zum ersten Mal realisiert, um Licht und Freude in die dunkle Pandemie zu bringen. Damals war die Idee spontan entstanden. In diesem Jahr hatten die 15 Helfer unter der Leitung von Beate und Jürgen Windgaßen etwas mehr Zeit, um die einzelnen Stationen vorzubereiten. Entstanden ist ein kreativer Weg, auf dem sehr viel zu entdecken ist.

Am Wochenende haben die Helfer die acht Stationen aufgebaut, die den Weg über Stock und Stein und durch den Wald neben dem Gemeindehaus am Grafweg leiten. Startpunkt ist das Gemeindehaus. Dort werden die Entdecker von einem Wegweiser begrüßt, der sie auf der 3,1 Kilometer langen Strecke willkommen heißt. Dort können sich Kinder auch die Stempelkarten aus einer Kiste nehmen, die sie am Ende des Weges in den Briefkasten des Gemeindehauses werfen können. „Jedes Kind bekommt einen Preis. Wer alle Schafe auf dem Weg zählt, hat sogar Chancen auf einen Hauptgewinn“, sagt Beate Windgaßen.

Gedacht hat die Gemeinde auch an die Teilnehmer, die kein Deutsch verstehen. Bahareh Cheraghi hat die Anleitung für den Osterweg auf Farsi übersetzt. „Farsi spricht man zum Beispiel in Afghanistan oder im Iran“, sagt sie.

Wer sich auf den Osterweg einlässt, wird Spaß haben, aber auch besinnliche Erfahrungen sammeln. An der ersten Station wird die Bedeutung des Opferlamms erklärt. Kinder können an diesem Punkt ein Quiz rund um Schafe machen und sich zur Belohnung einen Keks aus einer Dose nehmen, selbstverständlich in der Form eines Schafes. Gebacken wurden diese Köstlichkeiten von Sabrina Klod und weiteren Helfern. „Ich gehöre noch nicht lange zu der Gemeinde und finde die Idee zu dem Osterweg einfach toll. Für mich war die Arbeit an den Stationen eine tolle Möglichkeit, um die Gemeinde kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen“, sagt Sabrina Klod.

Ein großes Tor empfängt die Spaziergänger an der zweiten Station des Osterweges. Wer durch das Holztor tritt, kommt in Jerusalem an und kann Freundschaft mit einem Esel schließen. „Dieser Holzesel war eigentlich mal ein Pferd. Wir haben ihn für den Osterweg umgestrichen“, sagt Beate Windgaßen. Kinder, aber auch Erwachsene können sich auf dem Esel ausruhen und erfahren, warum Jesus nach Jerusalem gekommen ist. So kreativ, wie der Osterweg beginnt, geht er an den nächsten Stationen weiter.