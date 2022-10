Gesundheit in Radevormwal : Wie umgehen mit Demenzkranken?

Gesundheit in Radevormwal

Anja Berger von der Familialen Pflege des Sana Krankenhauses in Radevormwald ist eine der Kursleiterinnen. Foto: Sana (Archiv) Foto: Sana/Stefan Mülders

Radevormwald Das Sana Krankenhaus Radevormwald möchte Angehörige und Bezugspersonen von Pflegebedürftigen mit dem Gruppenkurs Demenz das nötige Wissen vermitteln.

Das Sana Krankenhaus Radevormwald möchte Angehörige und Bezugspersonen von Pflegebedürftigen in ihrer Arbeit unterstützen und bietet dazu wieder einen Gruppenkurs Demenz (drei Mal 3,5 Stunden) an.

„In unseren Demenzkursen lernen Angehörige, wie der Alltag mit an Demenz erkrankten Menschen gelingen kann. Wir wollen durch Vermittlung von praktischen Tipps und nützlichen Informationen zu einer besseren Betreuungssituation zu Hause beitragen und helfen, eigene Kräfte zu schonen“, sagt Anja Berger von der Familialen Pflege, die den dreiteiligen Kurs gemeinsam mit Marina Heintze-Salsedo durchführt.

Eine Demenz kann verschiedene Ursachen haben, in den meisten Fällen handelt es sich um die Alzheimer-Krankheit odergefäßbedingte Symptome. Betroffen sind meistens ältere Menschen, doch bei bestimmten Krankheitsbildern können auch deutlich jüngere Personen eine Demenz entwickeln.

Marina Heintze-Salsedo: „Wir bieten einen Rahmen, in dem sich Menschen mit ähnlichen Erfahrungen begegnen und sich austauschen können. In diesem Kurs werden wir, wann immer möglich, spezielle Wünsche und Bedürfnisse der Kursteilnehmer berücksichtigen.“

Der Kurs findet drei Mal jeweils an einem Mittwoch statt, und zwar am 2. und 9. und 16. November, jeweils von 16 bis 19.30 Uhr im Sana Krankenhaus Radevormwald, Siepenstraße 33. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich unter ☏ 0151 18821791 oder per E-Mail anja.berger@sana.de.