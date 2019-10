Politik in Radevormwald : Das sagt die Rader CDU zur Urwahl

Radevormwald Rufe nach einer Urwahl für die Kanzlerkandidatur werden besonders in den Reihen der Jungen Union laut. Doch wie beurteilen die Christdemokraten in Radevormwald diese Forderung? Wie sich zeigt, sind die Meinungen geteilt.

Doch in den Monaten darauf machte die neue Vorsitzende nicht immer eine gute Figur. Die Kritik an ihr ist gewachsen, der Ruf nach einer Urwahl wird vor allem unter der Parteijugend lauter. Ein entsprechender Antrag wurde nun auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken diskutiert. Eine Urwahl könnte auch Kramp-Karrenbauers parteiinternen Rivalen wie Friedrich Merz eine neuen Chance geben, sich an die Spitze der Partei zu sehen.