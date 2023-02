Kultur in Radevormwald Am Ende scheint doch noch die Sonne

Und darum ging es: Herr Reiser (Anton Löwe) betreibt sein kleines Reisebüro „Sonnenreisen“. Er träumt sprichwörtlich von der „aufgehenden Sonne“, obwohl er doch eigentlich Reisen verkaufen sollte. Die Chefin der Reisebüro-Kette (Katrin Hauptmann) sitzt ihm mit entsprechenden Wünschen und Forderungen im Nacken. Doch Reiser flüchtet sich lieber in sehr anstrengende und wirre nächtliche Träume, in denen er sich erst einmal selbst fragt: „Was hat dich bloß so ruiniert?“ Natürlich zur Musik des Die-Sterne-Klassikers. Eine gute Frage indes, auf die es aber in der Reiserschen Traumwelt nur eine Antwort geben kann: „Ab in den Süden, der Sonne hinterher“. Und hier kommt dann gleich ein erster Höhepunkt, Schlag auf Schlag ging es zu, als das Ensemble im Flieger in die Sonne sitzend ein Medley mit Hits wie „Somewhere Over The Rainbow“, „Volare“, „Leaving On A Jet Plane“ oder „Über den Wolken“ im Gepäck hatte und dabei wild tanzte.