Sparkasse Radevormwald : Mehr Ausbildung, mehr Digitales

Dorothea Stabolewski (2.v. r.) und Alexander Still (2.v.l.) führten mit Johannes Mans die Bilanzpressekonferenz. Ebenfalls auf dem Bild: Lea Becker (links) und Heike Berke, Mitarbeiterinnen des Sekretariats. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald/Hückeswagen Um die Selbstständigkeit der Sparkasse zu sichern, will die Bank neben einer „Intensivierung der Firmenkundenkontakte“ die Ausbildungschancen verbessern. So soll neben dem/der klassischen Bankkaufmann/-frau auch die Ausbildung Versicherungskaufmann/-frau angeboten werden.

Ebenfalls geplant ist als in Kooperation mit einem großen Rader Unternehmen die Ausbildung Dialogkaufmann/-frau.

Die Sparkasse will weiterhin Vereine, soziale Einrichtungen und Kultur in den beiden Städten unterstützen. Im vergangenen Bilanzjahr wurden mit Mitteln der Stiftungen Soziales / Sport und Kultur 24 Projekte mit einem Volumen von 20.000 Euro gefördert. „Die Inhaber von PS-Losen ermöglichten es in beiden Städten, 43 lokale Maßnahmen aus dem Topf der PS-Prämiensparaktivitäten mit einem Gesamtbetrag von 65.000 Euro zu unterstützen“, teilt die Bank mit. Zusätzliche Maßnahmen für Sponsoring und Spenden mit einem Gesamtwert von 25.000 Euro kommen hinzu.