Stausee zwischen Radevormwald und Wuppertal Das hat der Wupperverband am Stausee vor

Ein weiteres Vorhaben des Wupperverbandes hat nicht unmittelbar mit dem Hochwasserschutz zu tun: Es wird Arbeiten am Wehr des Beyenburger Stausees geben, voraussichtlich schon im Frühjahr. Das Ziel ist es, die sogenannte Fischbauklappe technisch zu optimieren. Der Name sollte wörtlich genommen werden, er hat nichts mit Fischen zu tun, schon gar nicht mit der Fischtreppe neben dem Wehr. Vielmehr nennt man so unter Fachleuten den beweglichen Teil des Wehrs, der ausgeschwenkt werden kann. Konkret werden die hydraulischen Antriebe auf den neuesten Stand gebracht, außerdem soll ein zusätzlicher Hydraulikzylinder vorgehalten werden und Umbaumaßnahmen am Grundablass erfolgen.