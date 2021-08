Radevormwalder Historie : So plant der Geschichtsverein in der Pandemie

Radevormwald Eine vorgesehene Tagesfahrt nach Duisburg fällt aus, ein Online-Vortrag über Friedrich Engels am 20. August wird jedoch stattfinden.

Engels-Vortrag Für die Teilnahme an der Zoomkonferenz am Freitag, 20. August, um 19.30 Uhr, ist ein PC mit Lautsprecher oder Kopfhörer, und möglichst mit Kamera erforderlich. Möglich ist auch ein Smartphone mit Internetanschluss. Wenn technische Fragen zum Zoom-Zugang bestehen, können sich Interessierte bei Ulrich Haldenwang unter 0172 2426476 melden. Der Zugangslink muss bis spätestens 15. August beim Bergischen Geschichtsverein Radevormwald per E-Mail angefordert werden, und zwar unter der Adresse mail@bgv-radevormwald.de, Mit dem Anmeldelink erhalten die Teilnehmer weitere Informationen.

Eine andere Veranstaltung soll dagegen stattfinden, und zwar, damit sich niemand mit dem Virus ansteckt, als Online-Vortrag. Professor Dr. Stefan Gorißen, Hochschullehrer an der Universität Bielefeld und Vorsitzender der Historischen Kommission des Bergischen Geschichtsvereins, wird über Zoom am Freitag, 20. August, um 19.30 Uhr, über folgendes Thema sprechen: „200 Jahre Friedrich Engels. Neue historische Perspektiven auf eine bergische Person der Weltgeschichte“. Bekanntlich jährte sich im November 2020 der Geburtstag des großen Vordenkers des Sozialismus aus Wuppertal-Barmen. Die Pandemie machte leider vielen Plänen, diese weltbekannte bergische Persönlichkeit zu ehren, einen Strich durch die Rechnung. „Der Vortrag wird auf die wissenschaftliche Tagung in Wuppertal im März 2020 zurückblicken, die sich zum Ziel gesetzt hatte, von der Wirkungsgeschichte ausgehend die Persönlichkeit Friedrich Engels zu historisieren, ihn als Mensch des 19. Jahrhunderts, der wesentliche Erfahrung in seiner Jugendzeit im Bergischen Land machte, zu verstehen und ihn zugleich als Autor ernst zu nehmen, also danach zu fragen, was er uns heute noch als Ökonom, Philosoph und Journalist zu sagen hat“, heißt es in der Ankündigung.