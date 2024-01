Industriegeschichte von Radevormwald Das plant das Wülfingmuseum für 2024

Doch die Textilstadt Wülfing, sie ist geblieben. In Dahlerau hatte sich eine eigene kleine Welt entwickelt, mit Arbeiterhäusern, eigenen Einkaufsmöglichkeiten und so fort. Und in den ehemaligen Produktionsräumen wurde das Wülfingmuseum eingerichtet, das die Geschichte der Tuchmacher im Tal der Wupper wach hält. An diesem Wochenende hat das Museum wieder nach der Weihnachts- und Neujahrpause geöffnet. Und die Mitglieder des 1997 gegründeten Trägervereins haben einiges vor, berichtet Vorstandsmitglied Gerd Neumann.