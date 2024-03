Kindertheater in Radevormwald Ein lustiges Stück über Trotz und Sturheit

Auf eine fantasie- und humorvolle Art und Weise haben Marc-Uwe Kling und Astrid Henn das Thema in einem Kinderbuch verarbeitet, das nun das Landestheater Detmold in einer bezaubernden Inszenierung von Annette Müller auf die Bühne gebracht hat. In der Radevormwalder Stadtbücherei kam das Stück sowohl bei den jüngsten als auch bei den erwachsenen Zuschauern bestens an.