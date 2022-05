Neues Fuß- und Radverkehrskonzept : Was Radler und Fußgänger ändern möchten

Radevormwald Nach zwei erfolgreichen Workshops für ein neues Fuß- und Radverkehrskonzept in der Stadt folgte diese Woche der Praxistest mit einem Planungsspaziergang und einer Radtour.

Einen deutlichen Nachholbedarf in Sachen Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer hatten die Teilnehmer des Planungsworkshops bereits in der vergangenen Woche angemeldet. Über einen Stadtplan gebeugt, zählten sie aus der eigenen Erfahrung heraus Stellen auf, die sie für gefährlich oder verbesserungswürdig halten. Geringe Grünphasen, verwirrende Wegeführungen und mangelnde Barrierefreiheit waren die Hauptkritikpunkte einer langen Mängelliste. Die Kaiserstraße als Hauptverkehrsachse wurde gleichermaßen von Radfahrern als auch Fußgänger beanstandet.

Schüler Am 13. Juni wollen die Planer noch einen Schüler-Spaziergang mit der Schülervertretung des Theodor-Heuss-Gymnasiums sowie der vierten Klasse der Grundschule Stadt unternehmen, um ihre Vorschläge in das Konzept mit aufzunehmen. Die Ergebnisse sollen Ende August im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellt werden, ehe ein vorläufiges Konzept Ende des Jahres im Rat beschlossen wird, um es in den Folgejahren 2023 und 2024 umzusetzen.

Unfall am Vatertag in Goch

Unfall am Vatertag in Goch : 83-jähriger Radfahrer kollidiert mit Fußgänger und verletzt sich schwer

Debatte um Poller am Krankenhaus in Kempen

Debatte um Poller am Krankenhaus in Kempen : CDU: „Fingerspitzengefühl hat gefehlt“

Die Idee, den Radverkehr auf die Straße zu verlagern, die auch schon während des Workshops geäußert wurde, ploppte hier wieder auf und schien den meisten in der Runde gut zu gefallen. Der Autoverkehr müsste dafür allerdings auf 30 km/h heruntergebremst werden, was die Sicherheit auf dieser Hauptverkehrsachse durch die Innenstadt zusätzlich erhöhen würde.Ohnehin, so empfanden die Teilnehmenden, müsste etwa vor der Lindenbaumschule eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden. „Vielleicht könnte man hier die Bushaltestelle an die Straße versetzen, sodass der Fuß- und Radverkehr dahinter verlaufen könnte“, schlug einer der Teilnehmer vor. Wohland und ihr Kollege nickten und notierten fleißig mit.