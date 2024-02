Mundart in Radevormwald Das macht das „Rüötsch Platt“ unverwechselbar

Es lohnt sich nicht nur für „Plattkaller“, diese Webseite unter der Adresse dat-portal.lvr.de aufzurufen. Je nach Region erläutert die von Fachleuten erarbeitete Seite, was so besonders am Dialekt vor Ort ist. Die Radevormwalder Mundart, das „Rüötsch Platt“, gehört zur Gruppe der ostbergischen Dialekte, informiert die Webseite. Obstbergisch wird im Oberbergischen Kreis auch in Hückeswagen, Wipperfürth, Marienheide und Gummersbach gesprochen. Doch ebenfalls die Mundarten in Remscheid-Lennep- und -Lüttringhausen, in Elberfeld, Velbert-Langenberg, Essen-Kettwig und -Werden sowie Mülheim/Ruhr werden dazu gezählt. Weiter westlich spricht man dagegen schon Ripuarisch, jenen Dialekt, zu dem auch das „Kölsch“ gehört. Interessant ist die Tatsache, dass das Ostbergische näher verwandt ist mit dem Niederländischen und der Sprache des nördlichen Niederrheins.