Krankenhaus in Radevormwald : Was eine Pflegerin in diesen Tagen leistet

Was eine Pflegerin in diesen Tagen leistet

Radevormwald Der 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflege. Auch im Sana Krankenhaus arbeiten die Pflegerinnen und Pfleger derzeit unter den besonderen Bedingungen der Pandemie. Eine von ihnen ist Stephanie Grädig.

Die gelernte Krankenschwester folgte vor fast 36 Jahren ihrem Herzen. „Ich wollte immer Menschen helfen und habe schon mit 15 Jahren Schulpraktika in der Altenpflege gemacht“, sagt die gebürtige Velberterin. Als die Schule fertig ist, steht die Berufswahl längst fest: Sie beginnt eine dreijährige Krankenpflege-Ausbildung und arbeitet nach dem Abschluss sechs Jahre auf einer Intensivstation. Aber Stephanie Grädig hat noch viel vor, sie macht das Abitur, beginnt zu studieren und arbeitet aushilfsweise im Krankenhaus. Dann kommen kurz hintereinander ihre zwei Mädchen zur Welt, heute 21 und 23 Jahre alt. „Und da ich bin in die häusliche Krankenpflege gewechselt, die mich 20 Jahre meines Lebens begleitet und ausgefüllt hat.“ Über zehn Jahre war die 51-Jährige hier auch Pflegedienstleitung im ambulanten Bereich.

Mitten in der Pandemie bewirbt sich Stephanie Grädig, die seit sechs Jahren in Radevormwald lebt, auf eine Stellenanzeige in der Pflege. Pflegedirektorin Roswitha Gross erkennt sofort ihre Qualifikationen, auch, weil Stephanie Grädig zwar lange nicht im Krankenhaus, aber immer in der Pflege gearbeitet hat. Seit September 2020 gehört sie zur Sana Familie. Nachdem sie einige Male auf der Intensivstation ausgeholfen hat, spricht sie Roswitha Gross erneut an, denn sie möchte von Station 2 wechseln. Stephanie Grädig: „Die Intensivstation ist einfach meine Berufung.“