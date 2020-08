Verwaltung in Radevormwald : Klimaschutzmanager zieht Bilanz nach einem Jahr

Radevormwald Die Corona-Pandemie hat zwar einige Vorhaben verhindert, dennoch konnte Niklas Lajewski bereits viele Projekte anstoßen. So war das Stadtradeln mit 125 Teilnehmern ein großer Erfolg.

„Ich bin jetzt ziemlich genau ein Jahr hier bei der Verwaltung in Radevormwald“, erklärte Niklas Lajewski am Mittwoch in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Anlass für die Klimaschutzmanager der Stadt, vor den Ausschussmitgliedern eine erste Bilanz seiner Arbeit zu ziehen. Dabei wurde deutlich, dass seine Aufgabe viele Facetten hat.

Lajewski war quasi direkt von der Uni ins Rader Rathaus gekommen. Den Abschluss der Umweltingenieurswissenschaften in Rostock frisch in der Tasche, hatte der damals 26-Jährige die öffentlich gefördert, zunächst auf drei Jahre befristete Stelle angetreten. In den ersten Monaten habe er sich natürlich erst einmal einarbeiten müssen, erklärte der Remscheider. Seither hat er jedoch viele Themen angepackt, oft im Team mit Regina Hildebrandt, die ebenfalls beim Bauverwaltungsamt arbeitet. So hatten beide einen Umwelttag geplant, der wegen der Corona-Pandemie aber ausfallen musste. Dafür konnte jüngst die Aktion Stadtradeln stattfinden. „Mit 125 Teilnehmern war das ein großer Erfolg“, sagt Lajewski.