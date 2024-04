Radevormwalder Innenstadt So bunt und vielfältig wird das Stadtfest im Mai

An der unteren Kaiserstraße, zwischen Schlossmacherplatz und Kreisverkehr, wird sich die Auto-Meile befinden, hier stellen die Autohäuser Harnischmacher, Kleinschmidt und Wiluda ihre neuen Modell aus. Auf dem Platz vor der Kreissparkasse befindet sich die „Sport- und Aktiv“-Meile für kleine und große Besucher, gesponsert von der KSK. Es stehen mehrere Hüpfburgen bereit, passend für kleinere und für ältere Kinder. „Es ist immer schön zu sehen, wie die Kiddies sich dort austoben“, sagt Jörg Becker, Vorstandsmitglied des Stadtsportverbandes. Das Geschäft „e-cooler“ bietet ein Training für E-Roller an. Die Handwerkerschaft sorgt auch mit einem Stand für kühle Getränke, die HSG Rade/Herbeck bietet Leckeres vom Grill an. Die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums backen Waffeln und bessern so die Kasse für ihre Abi-Feierlichkeiten auf. Neben den Hüpfburgen wird übrigens erneut der Rassegeflügelzuchtverein seinen Show-Hühnerstall aufbauen. „Das kam im vergangenen Jahr super an“, erklärt Jürgen Fischer.