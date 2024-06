Kultur in Radevormwalder Ortschaft Honsberger laden wieder zu Konzerten ein

Adam, der auch Pedalbass spielt, ist Mitglied in verschiedenen Jazz-Bands und hat in seiner Laufbahn unter anderem mit bekannten Musikern wie Jeff Hamilton, Mel Lewis, Gene Connors und Dennis Mackrel gespielt. Auch für Iwan Rebroff und die „Bläck Fööss“ saß er bereits an den Tasten. Der Eintritt zur Jazz-Matinee kostet zehn Euro, Karten gibt es an der Abendkasse.