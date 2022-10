St. Martin in Radevormwald : Das erwartet Besucher auf dem Martinsmarkt

Auf dem Marktplatz von Radevormwald sollen am Sonntag, 6. November, wieder die Laternen leuchten. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Viele Vereine und lokale Akteure machen am 6. November mit. Und natürlich gibt es als Höhepunkt den Umzug mit anschließender Feuershow.

Die Abende werden dunkler, und die Zeit der Laternen kehrt zurück. Sankt Martin wird im November auch in Radevormwald wieder reiten. Am Sonntag, 6. November, findet in der Innenstadt der Martinsmarkt statt. Im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags werden zudem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen. Im Anschluss wird der Martinsumzug seinen Weg durch den Stadtkern nehmen.

Bei einem Pressegespräch, das am Donnerstag im Rathaus stattfand, erläuterten die Organisatoren und Beteiligten, welches Programm auf die Besucherinnen und Besucher wartet. Kirsten Hackländer, Tourismusbeauftragte der Stadt, zeigt sich schon jetzt erfreut über die große Resonanz aus den Reihen der Vereine und anderer lokaler Akteure: „Ich kann nur sagen: Rade steht wieder zusammen“.

Info Das sind die Aussteller auf dem Martinsmarkt Aussteller Harmonika-Band Radevormwald, Deutsches Rotes Kreuz, Förderverein SC 08 Radevormwald, Birgitt Rocholl (Schmuck), Schützenverein Radevormwald, Sabine Sachs (Schmuck), Melanie König (Filztaschen, Laternen, Tischsets), Trägerverein „aktiv55plus“, Kita Himmelswiese, Diakonie Radevormwald im Kirchenkreis Lennep, Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“, Theodor-Heuss-Gymnasium (THG), Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt, Förderverein Kita Lily Braun, Lions Club, Feuerwehrorchester Radevormwald, Raiffeisenbank. Fuhrpark Auf der „Blaulichtmeile“ können Besucher Einsatzfahrzeuge von DRK, Bauhof und Jugendfeuerwehr besichtigen. Sponsoren Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, Stadtwerke Radevormwald, Stadt Radevormwald, Ausgewogen-Unverpackt, Garten Werker, Schuhhaus Habermann, Bergische Apotheke, EP Biesenbach, Textil-Studio Mania, e-cooler, Lohn extern, Tortenatelier, Vinothek Korkenzieher, Mönich Sicherheitstechnik.

Das Rahmenprogramm des Martinsmarkts wird sich durch die ganze Innenstadt ziehen. Ein Höhepunkt wird der Auftritt einer Stelzenläuferin und Feuerkünstlerin im Anschluss des Martinszuges sein. Vor allem kleine Besucher werden ihre Freude an einer Fahrt mit dem Neye-Express und dem Spielmobil haben. Für das Freizeitbad „Life-ness“ wird die beliebte Figur „Nessi“ in der Stadt unterwegs sein und Süßigkeiten verteilen. An mehreren Stellen der Stadt können die Menschen Livemusik lauschen.

Der Martinsmarkt ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt der Menschen vor Ort. Radevormwalder Vereine, Kindergärten und Schulen bieten Selbstgebasteltes und Speisen und Getränke an. Das Spektrum reicht von pikanten Süppchen und herzhaften Spezialitäten wie Grünkohl, Würstchen, Pommes frites, Leberkäse bis zu Waffeln und Kuchen. Dabei werden die Menschen an den Ständen traditionell von den Geschäftsleuten unterstützt, die ihnen die Fläche vor ihrem Laden sowie Strom und Wasser kostenlos zur Verfügung stellen.

stehend (v.l.) Mario Banse (Betriebsleiter Life-ness), Armin Werker (Vorsitzender Werbegemeinschaft), Wirtschaftsförderin Marie Steinhauser, Tourismusbeauftragte Kirsten Hackländer, Gizem Erbilek im „Nessi“-Kostüm, Alexander Bethke (Citymanagement); Vorne knieend (v.l.): Biljana Dajic (Stadtwerke), Tanja Sonnenschein. Foto: Stefan Gilsbach

Wirtschaftsförderin Marie Steinhauer bietet während des Markts Plätzchenbacken für die Kleinen an, was den Großen auch die Gelegenheit gibt, einmal ungestört bummeln zu können.

Mit im Boot ist auch das Citymanagement mit einem Gewinnspiel in Form einer Schaufenster-Rallye. Dabei können attraktive Sachpreise und Gutscheine – gestiftet von den Radevormwalder Einzelhändlern – gewonnen werden. Überhaupt sind die Einzelhändler der Werbegemeinschaft Radevormwald, die bei dem Pressetermin mit Armin Werker und Tanja Sonnenschein vertreten waren, mit zahlreichen besonderen Angeboten auf dem Markt vertreten. Dazu zählen Mitmachangebote wie Malen und Basteln, englische Zungenbrecher mit dem Mortimer English Club sowie kulinarische Köstlichkeiten. So wird der Unverpackt-Laden, um eine Alternative zu den Angeboten mit Fleisch zu bieten, einen veganen marokkanischen Kichererbseneintopf sowie heißen Apfelsaft anbieten. Außerdem wird das Team an diesem Tag von Marion Drensek unterstützt, die selbst gemachte Keramik anbietet.

Höhepunkt des Martinsfestes ist natürlich stets der Umzug, der um 18 Uhr vom Hohenfuhrparkplatz aus starten wird. Angeführt wird er von Sankt Martin hoch zu Ross – diesmal trägt jemand Neues Helm und Mantel. Verena Klein aus Schwelm hat die Rolle von Tanja Busch übernommen, die nahezu zehn Jahre lang der Rader Sankt Martin – oder eher Sankt Martina – war. Im Schein der Laternen und der Fackeln, die von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr getragen werden, zieht der Zug dann über die Hohenfuhrstraße, Grabenstraße und die Kaiserstraße zum Marktplatz, wo das Martinsfeuer brennt. Für Sicherheit sorgen auch in diesem Jahr wieder die Mitglieder der Feuerwehreinheit Stadtmitte und der Löschgruppe Landwehr, ebenso der Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes. Für die passende Musik sorgen die Bergstädter Musikanten. Philipp Müller, Pfarrer der Lutherischen Kirchengemeinde, wird die Ansprache halten, bevor dann die schon erwähnte spektakuläre Feuershow stattfindet.