Advent in Radevormwald Das alles bietet der Rader Weihnachtsmarkt

Der Markt beginnt am Freitag, 9. Dezember, um 14 Uhr mit der Ankunft des Nikolauses. Um 14.30 Uhr ist ein Auftritt des Kindergartens Kottenstraße auf der Treppe vor der Kirche. Am Freitag ist der Markt bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag, 10. Dezember, können die Besucher von 10 bis 22 Uhr den Markt besuchen. Der Frauenchor „Melodienreigen“ wird um 14.30 Uhr singen. Am Sonntag, 11. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt von 11.15 bis 21 Uhr geöffnet. Ab 13 Uhr findet in der Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Junge Union veranstaltet von 15 bis 16.30 Uhr eine Nikolaus-Fotoaktion.