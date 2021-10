Kulturelle Bildung in Radevormwald : Die vielen Saiten der Musikschule

Michael Borner (l.) und Bert Fastenrath unterrichten seit vielen Jahrzehnten Gitarre und leiten gemeinsam die Radevormwalder Musikschule. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Die Gitarrenklasse ist die größte Klasse an der Musikschule Radevormwald. Mehr als 120 Kinder und Erwachsene lernen hier das Gitarrespielen.

Von Flora Treiber

Michael Borner und Bert Fastenrath unterrichten seit vielen Jahrzehnten Gitarre und sind Koryphäen auf ihrem Gebiet. Die Musiker sind nicht nur die Leiter der Radevormwalder Musikschule, sondern auch Dozenten. Zusammen mit Kevin Leven, Kati Majorek und Stefan Oberstebrink bringen sie 123 Kindern und Erwachsenen Gitarre bei.

Die Gitarrenklasse ist die größte Abteilung der Musikschule und das aus guten Gründen. „Der Gitarrenunterricht hat an unserer Musikschule eine lange Tradition und wird nicht nur von Radevormwaldern, sondern von Musikern aus der gesamten Region genutzt. Der Trend Gitarre ist ungebrochen“, sagt Bert Fastenrath. „Wir haben die Gitarre immer engagiert und beständig mit Konzerten und Projekten vorgestellt. Das Instrument ist beliebt, weil man es überall mit hinnehmen kann und Kinder ihre Freude an Musik mit der Gitarre entdecken können“, sagt Michael Borner.

Info Serie stellt die einzelnen Abteilungen vor Kontakt Die Musikschule Radevormwald hat ihren neuen Standort an der Hermannstraße 21 bezogen und ist unter Tel. 02195 9429876 zu erreichen. Alle Unterrichtsfächer und die Dozenten der Musikschule kann man online unter www.radevormwalder-musikschule.de entdecken. Die Angebote richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene in jedem Alter. Mehr Infos zu den Rader Gitarrentagen gibt es auf www.gitarrentage.radevormwalder-musikschule.de. Neben dem Instrumentalunterricht, hat die Musikschule auch eine Tanzabteilung. Die Musikschule wird von Michael Borner und Bert Fastenrath geleitet. „Musik erleben“ Die BM-Serie stellt die einzelnen Abteilungen vor.

Unterrichtet wird nicht nur direkt in der Musikschule an der Hermannstraße, sondern auch in den Grundschulen in Radevormwald. Die Musikprojekte in der Grundschule Stadt und der Katholischen Grundschule Lindenbaum werden gut angenommen, das gilt auch für den Grundschulstandort Bergerhof. „Die Schulprojekte wollen wir ausbauen, das gilt auch für die Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen“, sagt Kati Majorek. Sie, Kevin Leven und Stefan Oberstebrink waren einst selber Schüler von Bert Fastenrath und Michael Borner.

Die Zusammenarbeit der Dozenten der Musikklasse basiert auf gemeinsamen Erfahrungen, Werten und Wissen. „An der Musikschule in Radevormwald gibt es wenig Fluktuation. Die Dozenten sind oft Jahrzehnte an der Musikschule, und auch die Schüler bleiben uns lange treu. Das zeichnet unsere Schule aus“, sagt Stefan Oberstebrink. Er und seine Kollegen unterrichten alle klassische Konzertgitarre, haben aber auch Fachgebiete, die von Schülern nach ihrer Basisausbildung in Anspruch genommen werden.

Kevin Leven ist der Ansprechpartner, wenn es um die Weiterbildung am Bass geht, Stefan Oberstebrink hat viel Erfahrung an der E-Gitarre und im Bereich von Covermusik, Kati Majorek vereint Gesang und Singer-Songwriter-Begleitung auf der Gitarre und die Leiter der Musikschule sind bekannt für ihre Jazz-Kenntnisse. Seit der Gründung der Musikschule sind in Radevormwald zahlreiche Berufsmusiker ausgebildet worden, die nach ihrem Unterricht an der Musikschule an renommierte Musikhochschulen gewechselt sind. Die Dozenten bilden Anfänger bis zu Aufnahmeprüfungen und darüber hinaus aus.

Berühmt ist die Gitarrenabteilung auch für die Gitarrentage, die in diesem Jahr vom 8. bis 10. Oktober stattfinden. Teil dieses Wochenendes sind Workshops, die sich an Anfänger und Fortgeschrittene richten. In diesem Jahr wird es ein Konzert der Teilnehmer sowie der Dozenten geben. Teilnehmerplätze sind noch frei. „Die Rader Gitarrenwoche war früher weiter über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Seit einigen Jahren bieten wir die Gitarrentage an, aber es wäre schön, irgendwann wieder zu einer vollen Woche im Zeichen der Gitarre zurückzukehren“, sagt Michael Borner. An dem Wochenende in der Herbstferien können die Gitarristen wieder Kontakt knüpfen, Fragen stellen und sich gegenseitig weiterhelfen. Zugang zu dem Instrument kann man in der Musikschule aber auch außerhalb der Gitarrentage unverbindlich finden.