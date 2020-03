Veranstaltung in Radevormwald : Was der Feierabendmarkt zum Saisonstart bietet

Radevormwald Organisatorin Michaela Freitag freut sich, weil neue Händler mit ins Boot geholt werden konnten, darunter die historische Senfmühle aus Monschau.

Freunde des Feierabendsmarktes müssen nicht mehr länger warten: Am 13. März, wird die Veranstaltung, die jeweils freitags auf dem Radevormwalder Marktplatz stattfindet, in die neue Saison starten.

„Momentan wird hinter den Kulissen fleißig akquiriert und geplant. Erfreulicherweise konnten wir auch für dieses Jahr einige neue Händler ins Boot holen“, erklärt Michaela Freitag von der Wirtschaftsförderung. Zukünftig gibt es zum Beispiel Dinkelpfannkuchen in verschiedenen Variationen von René Weigt. Die historische Senfmühle Monschau wird am Starttermin auch dabei sein. Im Angebot findet man Senf in 21 Gewürzrichtungen, Senfpralinen, Eifler Räucherwürstchen, Essig und Öle. Fabio Chiffi kommt mit italienischer Feinkost angefangen von A wie Arancini bis hin zu Z wie Zeppole. Aktuell befinden wir uns noch in Gesprächen mit weiteren Anbietern.