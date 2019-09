Hospizarbeit in Radevormwald : Hilfe bieten auf dem letzten Weg

Radevormwald Wie kann man einem Menschen, der den Tod vor Augen hat, die letzte Lebenszeit leichter machen? Um dieses Thema ging es bei einem Seminarabend des Ambulanten Ökumenischen Hospizes.

Niemand wird bestreiten, dass Hospizarbeit wichtig ist. Aber woraus besteht die Arbeit der zum größten Teil ehrenamtlichen Sterbebegleiter eigentlich? Der Verein Ambulantes Ökumenisches Hospiz wird in diesem Jahr 20 Jahre alt, dazu hatten sich die Verantwortlichen einige besondere Veranstaltungen überlegt. Darunter auch einen Informationsabend am Donnerst im Bürgerhaus. Dort berichtete Marina Weidner, eine der beiden hauptamtlichen Koordinatorinnen des Hospizvereins, mit vielen Beispielen aus der Praxis, was genau Hospizarbeit bedeutet. Marina Weidner brachte es gleich zu Beginn auf den Punkt: „Im Hospizdienst geht es darum, ein Leben in Würde bis zum Ende zu ermöglichen.“ Letztlich sei das doch das, was sich jeder Mensch wünsche, sagte Marina Weidner.