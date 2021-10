Tag des Hospizes in Radevormwald : Hospizverein präsentiert sich

Tag des Hospizes in Radevormwald

Radevormwald Das Ambulante Ökumenische Hospiz Radevormwald präsentierte sich anlässlich des Welthospiztages mit einem Info-Stand auf dem Markt.

„Leben bis zum Schluss“ lautet das Motto des diesjährigen Welthospiztages, der am Samstag stattgefunden hat. Auch das Ambulante Ökumenische Hospiz aus Radevormwald ist zu diesem Anlass aktiv geworden und knüpfte auf dem Wochenmarkt Kontakte zu den Bürgern.

Georg Kalkum, der erste Vorsitzende des Vereins, ist froh, dass die Hospizarbeit wieder aktiv gestaltet werden kann. Das war während der Corona-Pandemie oft schwierig. „Wir durften nicht in Krankenhäuser, auch die privaten Begleitungen sind zurückgegangen. Jetzt können wir unsere Arbeit allerdings wieder aufnehmen. Zurzeit haben wir 19 aktive Begleitungen“, sagte er. Die Sterbebegleitung durch die Hospiz-Begleiter hilft nicht nur den Erkrankten, sondern auch ihren Familien und Freunden. Die Begleitungen dauern manchmal nur wenige Tage, können Menschen aber auch über Jahre helfen. „Unsere drei Standbeine sind Sterbe- und Trauerbegleitung, aber auch Vorsorge, zu Vollmachten und Patientenverfügungen“, sagt der Vorsitzende.

Ambulantes Ökumenisches Hospiz in Radevormwald : Verein informiert zum Welthospiztag

Die Aufgabe des Hospizes ist außerdem die Angst vor Einsamkeit und dem Ende des Lebens zu nehmen. Berührende Zitate rund um die Hospizarbeit, die auf Bodenplatten gedruckt waren, rüttelten einige Bürger in Radevormwald am Samstag wach. Hospiz ist nicht nur ein Thema, das alte und kranke Menschen angeht, auch junge Menschen können von der Arbeit profitieren. „Unsere Begleitungen helfen bei der Bewältigung von Trauer. Unsere Sterbebegleiter sind Männer und Frauen in jedem Alter. Sie hören zu, spenden Kraft und Trost.“ Das Ambulante Ökumenische Hospiz wird von Marina Weidner und Andrea Fürst koordiniert und ist unter Tel. 02195 684936 zu erreichen.