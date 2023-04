Jede Menge los in der Radevormwalder Innenstadt Das alles wird beim Stadtfest geboten

Drei Tage lang, über das Muttertags-Wochenende, feiern die Radevormwalder und ihre Gäste von außerhalb das Stadtfest. Das Programm ist umfangreich, überall im Stadtkern wird etwas geboten. Was genau, darüber informierten Organisatoren und Sponsoren am Dienstag bei einem Pressegespräch im Gebäude der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen. Veranstaltet wird das Fest von der Werbegemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem Stadtsport- und dem Stadtkulturverband, die Stadt ist natürlich auch mit im Boot. „Das Stadtfest ist eine der Veranstaltungen mit der längsten Tradition in Radevormwald“, erklärte Michael Scholz, Sprecher der Sparkasse. „In gewisser Weise ist es auch ein Nachbarschaftsfest, denn die verschiedenen lokalen Akteure unterstützen sich gegenseitig.“ Ein großer Teil der Organisation vor und während der Veranstaltung laufe ehrenamtlich ab, betonte Jörg Becker für den Stadtsportverband.