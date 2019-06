Volksfest in Radevormwald : Das müssen Besucher zur Kirmes wissen

Fahrgeschäfte werden in der Rader Innenstadt wieder für gute Laune und vor allem auch viel Nervenkitzel sorgen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald Die ersten Bereiche der Rader Innenstadt sind schon abgesperrt. Am kommenden Freitag wird die Schützenkirmes offiziell eröffnet. Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag. Neu wird unter anderem eine Achterbahn für Kinder sein.

Die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange: Von Freitag bis Montag, 14. bis 17. Juni findet in Radevormwald wieder das Schützen- und Heimatfest mit großer Kirmes statt. Los geht es am Freitag, 17 Uhr, mit der Eröffnung durch Bürgermeister Johannes Mans. Dabei erfolgt der Fassanstich auf dem Marktplatz – und nicht wie sonst üblich auf dem Hohenfuhrplatz.

Im Mittelpunkt der Feier steht traditionell der Schützenverein Radevormwald von 1708. Am Samstag, 15. Juni, schießen ab 15 Uhr die Ehrengäste auf dem Schießstand Hölterhof auf die Ehrenscheibe und die Schützen auf Pfänder. Anschließend wird um die Prinzen- und Königswürde konkurriert. Nicht nur Vereinsmitglieder, sondern jeder Interessierte darf bei diesem Wettbewerb zuschauen und mitfeiern.

Info Der Linienverkehr an den Festtagen Geänderte Strecken Aus der Richtung Remscheid-Lennep beziehungsweise Wuppertal zum Busbahnhof fahren die Busse über die B 229. Vom Busbahnhof aus nach Lennep oder Wuppertal fahren die Busse über die Poststraße, rechts auf die Kaiserstraße, in östlicher Richtung auf die Landstraße 414 und dann rechts auf die Bundesstraße 229. Die Haltestellen Rathaus, Lindenbaumschule und Hermannstraße entfallen auf beiden Seiten der Straßen. Am „Südkreuz,“ auf den Abbiegespuren der B 229 von der Kaiserstraße bzw. zur Dietrich- Bonhoeffer-Straße, werden zwei Ersatzhaltestellen eingerichtet. In Fahrtrichtung Lüdenscheid und Hückeswagen bleibt die normale Streckenführung bestehen.

Den Höhepunkt erreicht die Schützenkirmes am Sonntag, 16. Juni, mit dem großen Festumzug. Er beginnt um 16 Uhr. Die Tanzgarde der Großen Radevormwalder Karnevalsgesellschaft, Kapellen und befreundete Schützenvereine ziehen mit dem Schützenverein durch die Stadt. Und diesen Weg nimmt der Umzug: Aufstellung ist im westlichen Abschnitt der Blumenstraße hinter der Einmündung Rochollstraße. Rechts geht es durch die Kaiserstraße bis zur Hohenfuhrstraße, dann zur Kreuzung Telegrafenstraße/Kaiserstraße/Grabenstraße, links in die Kaiserstraße, über den Markt, weiter die Kaiserstraße entlang, rechts in die Schlossmacherstraße und über den Platz zum Bürgerhaus.

Ab 19 Uhr findet schließlich im Bürgerhaus die Krönung der neuen Majestäten statt. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr und das Tambourcorps Dahle spielen den Großen Zapfenstreich – danach gibt’s für die Gäste Unterhaltung und Tanz. Zu den Fahrgeschäften auf der Kirmes gehören der Auto-Scooter, das Kinderkarussell der Schaustellerfamilie Schmidt aus Remscheid, eine neue Achterbahn für Kinder sowie der „Musikexpress“ und der „Shaker“. Traditionell ist der Imbiss-Stand Dahrmann aus Solingen vertreten, doch es gibt auch eine Waffelbäckerei, Mandeln, Popcorn, Eiscreme sowie herzhafte Mahlzeiten und natürlich gekühlte und warme Getränke.

Die ersten Absperrungen für den Aufbau haben bereits begonnen. Die Hohenfuhrstraße zwischen den Einmündungen der Kotten- und Kaiserstraße sind bis Dienstag, 18. Juni, gesperrt, ebenso der Parkplatz am Rathaus. Das Gleiche gilt für die Kaiserstraße vom Marktplatz bis zur Einmündung der Poststraße. Weil am Samstag, 15. Juni, der verlegte Wochenmarkt einen neuen Standort braucht, wird vom Freitagabend bis zum Samstagnachmittag der Bereich an der Kaiserstraße von der Gaststätte „Alte Post“ bis zum Markt und zur Weststraße (ab Hausnummer 13) abgesperrt.

Gesperrt wird zudem bis Dienstag, 18. Juni, die Kottenstraße hinter der Einmündung zur Burgstraße an der stationären Straßenanlage. Ost- und Schützenstraße gehören ebenfalls zu der Veranstaltungsfläche.