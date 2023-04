Ausbildungsmesse in Radevormwald Berufsanfänger haben höhere Ansprüche

Info

Überblick Folgende Unternehmen und Institutionen sind beim „Tag der Ausbildung“ am Samstag, 29. April, dabei und freuen sich über viele interessierte Besucher in der Turnhalle II des Schulzentrums: Aldi SE & Co. KG, AOK Rheinland/Hamburg (Gummersbach), Autohaus Wiluda GmbH, B. Boll Mediengruppe (Solingen), Bergisches Berufskolleg Wipperfürth und Wermelskirchen, Berufskolleg Hückeswagen – Privatschule Bergischer Unternehmen gGmbh, Blume Rollen GmbH, BÖ-La Siebdrucktechnik GmbH, Bundesagentur für Arbeit, Bundespolizei, Bundeswehr, Geschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung, Emil Holzmann GmbH, EP Biesenbach GmbH, Finanzamt Remscheid, Friedhelm Selbach GmbH, Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, Heute + Comp. GmbH & Co. KG, IHK Köln, Krapp & Felbecker Dach GmbH, Joh. Clouth Gmbh (Hückeswagen), Kanzlei Lüttgenau + Thunich, Karl Diederichs GmbH & Co. KG (Remscheid), Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH, Marcus Duisberg Lichtwellenleiter-Technik GmbH, Märkisches Werk GmbH (Halver), Rado Gummi Gmbh, Rheinische Notarkammer, Kreissparkasse Köln, Sana Krankenhaus Radevormwald, Sanitätshaus Kreutzer (Remscheid), Schleuniger GmbH, Stadt Radevormwald, Stadtwerke Radevormwald, Volksbank Oberberg, Werner Turck GmbH & Co. KG (Halver).