Einzelhandel in Radevormwald : Anlaufstelle für Fans der fliegenden Pfeile

Darts-Fan Sven Thiel hat in den Wupperorten sein Geschäft „Wupper Darts" eröffnet. Der Sport mit den Wurfpfeilen begeistert ihn schon lange. Foto: Jürgen Moll

Vogelsmühle Sven Thiel hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und betreibt seit diesem Monat ein Darts-Fachgeschäft in Vogelsmühle. Der erfolgreiche Darter des TV Herbeck will seine Kontakte und sein Know-how nutzen, um Kunden mit Service und Qualität sowie Neulinge für den Sport zu begeistern.

Hell, lichtdurchflutet, aufgeräumt und gut sortiert präsentiert sich „Wupper Darts“ als neues Fachgeschäft auf dem Areal des Wuppermarktes in Vogelsmühle. Wo früher ein italienischer Feinkostladen Kunden mit Wurst, Käse und Oliven versorgte, hängen auf der einen Seite hübsch beleuchtete Dartscheiben an den Wänden mit ordentlich viel Platz zum Spielen, auf der anderen Seite glänzende Pfeile verschiedener Hersteller und unterschiedlicher Merkmale, in durchsichtigen Verpackungen säuberlich sortiert. Auch allerhand anderes Zubehör für den geübten Darts-Sportler hält Sven Thiel als frisch gebackener Einzelhändler für seine Kunden bereit, obwohl er zugibt, bis zur Geschäftseröffnung nicht die gesamte Wunschware parat zu haben. „Die Lieferengpässe sind auch hier zu spüren. Einige wichtige Produkte habe ich noch nicht erhalten, hoffe, dass sie bald ankommen.“

Für Sven Thiel ist es das erste Mal, dass er in die Selbstständigkeit geht. Eine Laune sei das aber keineswegs, versichert der 42-Jährige, der sich gewissenhaft auf diesen Schritt vorbereitet hat. Den Entschluss dazu fasste er bereits im vergangenen Jahr, als er nach 24 Jahren als gelernter Maschineneinrichter im Februar 2021 gekündigt wurde. „Als ich die Entlassung in der Hand hatte, musste ich mich neu orientieren. Da kam mir die Idee mit dem Darts-Fachgeschäft.“

Info Auch E-Commerce ist vorgesehen Adresse Wupper Darts, Vogelsmühle 17a, 42477 Radevormwald, ☏ 02191 3767663, E-Mail info@wupper-darts.de Online Der Internetauftritt wird derzeit überarbeitet. Ab nächstem Jahr will Sven Thiel seine Ware auch im E-Commerce vertreiben www.wupper-darts.com

Mit diesem besonderen Sport ist der Radevormwalder nämlich schon seit mehr als 20 Jahren verbunden, spielte in der Vergangenheit für verschiedene Vereine in Remscheid und Wuppertal und gehört seit vier Jahren der jungen, aber sehr erfolgreichen Darts-Mannschaft des TV Herbeck an. Ausrüstung und Nachschub besorgten er und seine Teamkollegen sich bislang hauptsächlich im Internet. „Da haben wir allerdings das Problem, dass das meiste Blindkäufe sind: Man kann die Pfeile beispielsweise vor dem Kauf nicht ausprobieren. Sobald sie ausgepackt werden, ist der Umtausch ausgeschlossen. Bei Pfeilen, die gut 200 Euro kosten können, überlegt man sich das dann schon zweimal“, erklärt Thiel seine Motivation für ein eigenes Fachgeschäft vor Ort. Denn für die Darter im Bergischen wären die nächsten Anlaufstellen in Hagen, Witten oder Düsseldorf.

Das Jahr, das Thiel nach der Entlassung in einer Transfergesellschaft verbrachte, nutzte er, um sich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. „Ich habe Kurse für Existenzgründung besucht und meine Englischkenntnisse verbessert“, berichtet er. Die Suche nach einem geeigneten Geschäft wiederum fiel schwieriger aus, erinnert er sich. „Ursprünglich habe ich nach einem geeigneten Geschäft in Lennep gesucht, weil ich mir dachte, dass von dort die Anbindung über die Autobahn einfach besser ist.“ Doch weder in Lennep noch in der Rader Innenstadt fand Thiel Räume, die seinen Ansprüchen gerecht wurden. „Der Raum sollte schon etwas größer sein, damit ich die Möglichkeit habe, Produkt und Probierbereich voneinander zu trennen.“ Andere vergleichbare Geschäfte, erzählt Thiel, seien so klein und so voll gestellt, dass Kunden Pfeile dort kaum ausprobieren könnten. „Es gibt Geschäfte, da hängt die Dartscheibe hinter der Kasse. Um einen Pfeil auszuprobieren, muss man am Kassierer vorbei werfen. So wollte ich das nicht.“

Das Geschäftslokal in Vogelsmühle, unweit von seinem Wohnort fand Thiel zufällig und überzeugte ihn auf Anhieb. „120 Quadratmeter Verkaufsfläche, mit kostenfreien Parkplätzen und weiteren Einkaufsmöglichkeiten vor der Tür. Und die Anbindung ist auch sehr gut. Nur zehn Minuten von der Autobahn entfernt und dafür ohne Stadtverkehr“, zählt Thiel die Vorzüge seines neuen Standortes auf. Sowohl für Kunden aus dem Bergischen als auch für jene aus dem Ruhrgebiet und darüber hinaus läge sein Fachgeschäft sehr günstig, ist der Inhaber überzeugt.

Neben einer ordentlichen Fachberatung, die er als Darter mit jahrzehntelanger Erfahrung und viel angeeignetem Hintergrundwissen bieten kann, steht „Wupper Darts“ für weitaus mehr Dienst- und Serviceleistungen. „Kunden können bei mir vor dem Kauf die Pfeile vor Ort testen oder sich auch für zu Hause ausleihen. Außerdem biete ich einen Reparaturservice an. Geplant sind auch Workshops, für Leute, die den Sport ausprobieren wollen oder Leute, die sich noch ein paar Technik-Tipps holen wollen.“ Darüber hinaus hat Thiel auch in ein teures Kamerasystem investiert, um Dartern, die in seinem Geschäft neue Pfeile ausprobieren oder künftig seine Workshops besuchen wollen, eine umfangreiche Videoanalyse über ihre Wurftechnik zu präsentieren. „Ein spannendes Feld“, wie er sagt.