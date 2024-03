Wettkampf in Radevormwald Geheimfavoriten holen sich den Dart-Pokal

Beste Stimmung herrschte am Samstag im Vereinsheim der erfolgreichen Herbecker Dartsabteilung an der Flurstraße: Auf verschiedenen Ebenen des Gebäudes mit der Hausnummer 12 duellierten sich seit dem Vormittag die zufällig zusammengewürfelten Teams. Abwechselnd traten die Frauen und Männer vor die Dartscheibe, hielten kurz inne, um dann mit einer möglichst ruhigen Hand und einer präzisen Bewegung den Pfeil gefühlvoll in das gewünschte Ziel zu katapultieren.