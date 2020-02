Sport in Radevormwald : Diesmal wirft auch der Bürgermeister mit

Radevormwald Dart hat sich zu einem weltweiten Trendsport entwickelt. Auch in Radevormwald wird dem Werfen auf Zielscheiben gefrönt. Der TV Herbeck veranstaltet am Samstag seine Meisterschaft – mit prominenter Beteiligung.

Die Dart-Abteilung des TV Herbeck hat sich in den vergangenen zwei Jahren rasant entwickelt. Mit 20 festen Mitglieder muss die Sportabteilung ein Aufnahmestopp für neue Mitglieder einführen, weil die Räumlichkeiten im Awo-Haus an der Wupper nicht groß genug für ein umfangreicheres Training sind.

Der Sport Dart stammt vermutlich aus England, erstmals erwähnt wird das Spiel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Name geht allerdings auf ein französisches Wort zurück, das für Wurfspeere verwendet wurde. Ursprünglich eher eine zwanglose Freizeitbeschäftigung in Pubs und Kneipen, ist Dart mittlerweile durch die umfangreiche Medienberichterstattung zu einem Kultsport geworden. Bei der PDC-Weltmeisterschaft 2020 sorgte die Britin Fallon Sherrock für Aufsehen. Sie gewann als erste Frau Spiele bei der Profi-Weltmeisterschaft gegen die männliche Konkurrenz.

Am Samstag findet im Awo-Haus ab 11 Uhr die Vereinsmeisterschaft statt, an der nicht nur die Mitglieder der Dart-Abteilung teilnehmen können, sondern alle Mitglieder des TV Herbeck. Gemeldet haben sich 32 Spieler, die am Samstag im Doppel-K.o.-System gegeneinander antreten werden. Damit ist die maximal mögliche Spielerzahl erreicht, zwei Spieler sitzen auf der Ersatzbank.

Kommunalwahl in Radevormwald : SPD will Mans’ Kandidatur unterstützen

Geschichtsverein in Radevormwald : Vortrag über die Landwehr in Radevormwald

Norman Mairle verweist auf die Erfolge, die seine Abteilung aktuell in der Kreisliga verbucht hat. Der aktuelle Stand lautet „16:0“. „Wir haben bisher alle Spiele in der Kreisliga Westfalen Nord gewonnen.“ Sven Thiel und Felix Steinebrunner sind die Aushängeschilder der Dart-Abteilung und nehmen auch an der Vereinsmeisterschaft an diesem Wochenende teil.