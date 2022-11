Unfall in Radevormwald Daimler kollidiert mit Baum – Fahrer macht sich davon

Am Samstagabend war der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Daimler mit Gummersbacher Kennzeichen auf der Uelfe-Wuppertal-Straße in Richtung Radevormwalder Innenstadt gefahren, berichtet die Pressestelle der Polizei. Etwa 80 Meter vor dem Einmündungsbereich der Leimholer Straße kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend landete er auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einem Baum. Nach der Kollision flüchtete der Fahrer zu Fuß.