Sportstättenförderprogramm des Landes Dahlerauer Turnverein bekommt 35.029 Euro

Auch der sportpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, jens-peter Nettekoven, lobt das Programm für die Vereine. „Nachdem in den Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer eins. Denn nur wenn Sportstätten auf dem neuesten Stand sind, können die Vereine ihre wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft wahrnehmen“, schreibt er in einer Stellungnahme. Nettekoven freut es ganz besonders, dass mit dem Dahlerauer Turnverein ein weiterer Sportverein aus seinem Wahlkreis einen Förderbescheid in Händen hält. Damit habe der Verein die Möglichkeit, seinen Mitgliedern nach Abschluss der Baumaßnahmen moderne und bedarfsgerechte Sportstätten anzubieten. Der DTV will mit 41.560 Euro sein Vereinsheim modernisieren.