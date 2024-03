Kinderkleiderbörse im Radevormwalder Caritashaus „Dämmershopping“-Premiere entpuppt sich als Renner

Schon lange erfreuen sich Trödelmärkte mit Kindersachen größter Beliebtheit. Nirgendwo sonst lassen sich so gut erhaltene Sachen für kleines Geld erwerben. Denn in der Regel erfahren die Kleidungsstücke kaum einen Verschleiß. Wer Geldbeutel und Umwelt schonen will, der greift daher gerne zu solchen Trödelmärkten zurück, von denen auch die Kita St. Marien in der Vergangenheit mehrere organisiert hat, wie Mareike Reiß vom Elternbeirat berichtete.