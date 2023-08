Konzert in Radevormwalder Ortschaft Honsberg „Framework“ rockt die Ortschaft Honsberg

Das Repertoire von „Framework“ besteht aus den angesagtesten Rock- und Popsongs der letzten 40 Jahre. Aber auch Stücke aus den aktuellen Charts gehören zur langen Setliste. „Die Band begeistert mit ihren kräftigen oder auch gefühlvollen Stimmen und interpretieren die Songs auf vielfältige Weise“, heißt es in der Ankündigung der Dorfgemeinschaft. Die Band zeige auf der Bühne, dass der Spaß an der Musik und die Freude am Spielen sehr wichtig für sie sei – und diese Stimmung komme ungefiltert beim Publikum an. Bei der Vielzahl von Auftritten in den vergangenen Jahren habe die Band ihr Können immer wieder unter Beweis stellen und zeigen können, dass Routine trotzdem ein Fremdwort für „Framework“ ist.