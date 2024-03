Seniorenkino in Radevormwald Corso und Seniorenbeirat zeigen „Die Berufung“

Heute gilt die Oberste Bundesrichterin Ruth Bader Ginsburg in den USA als Heldin der Gleichberechtigung. Doch wie kam es dazu? Der Film zeichnet den Ein- und Aufstieg der Ausnahmejuristin nach. Die Vereinigten Staaten von Amerika in den 1950er Jahren: Frauen und Männer sind zwar in der Theorie gleichgestellt, doch gibt es immer noch zahlreiche Bereiche, die Frauen nicht offenstehen, sie dürfen etwa weder Polizistin noch Richterin werden.