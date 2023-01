Kreisgesundheitsamt informiert Coronazahlen sinken weiter – mit einer Ausnahme

Im Nordkreis zeigte sich dieser erfreuliche Trend in der vergangenen Woche nur teilweise. In Radevormwald gibt es aktuell 13 Infizierte, eine Person weniger als am vergangenen Dienstag. In Hückeswagen hat die Zahl der Betroffenen sogar wieder zugenommen. Waren es vor einer Woche noch 13 positiv Getestete, sind es aktuell wieder 19 Personen. In Wipperfürth sind nur noch wenige Menschen infiziert, in der vorigen Woche waren es noch neun Betroffene, aktuell sind noch acht Personen positiv getestet.