Pandemie im Oberbergischen Kreis : Corona-Fallzahlen in Rade wieder über 100er-Marke

Oberberg Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigen im Oberbergischen Kreis deutlich an. Im gesamten Kreisgebiet sind derzeit 2488 Menschen positiv getestet.

(s-g) Inzwischen liegt die Zahl der positiv getesteten Einwohner von Radevormwald wieder über der 100er-Marke, exakt bei bei 128 Fällen. Ähnlich sieht es in Hückeswagen aus, dort sind nach Stand von Dienstag 139 Menschen mit dem Erreger SARS CoV-2 infiziert. In Wipperfürth sind die Fallzahlen sogar wieder über 200 gestiegen und liegen aktuell bei 215. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag beim Wert 782,7. In der vorangegangenen Woche war der Wert noch mit 452,5 angegeben worden.

Laut der aktuellen Statistik des Kreisgesundheitsamtes waren in der vergangenen Woche die Zahlen stark angestiegen. In Radevormwald wurden 111 neue Fälle gemeldet, in Hückeswagen war es die gleiche Zahl, in Wipperfürth waren es 156. In der Woche vom 26. September bis 2. Oktober waren in Radevormwald „nur“ 63 Fälle hinzugekommen, in Hückeswagen waren es in dem genannten Zeitraum 104, in Wipperfürth 111.

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet der Oberbergische Kreis. Ein 75-jähriger Mann aus Wiehl und eine 86-jährige Frau aus Morsbach, die zuvor per PCR-Nachweis positiv auf das Virus getestet worden waren, sind gestorben.

Die neue Infektionswelle zeigt sich auch deutlich an den Patientenzahlen in den oberbergischen Krankenhäusern. Waren in vergangenen Wochen auf deren Intensivstationen keine Patienten mit Covid-19-Erkrankungen versorgt worden, so meldet der Kreis nun wieder zwei Betroffene, die beatmet werden müssen. Die Zahl der stationär Behandelten in den Kliniken beträgt aktuell 68.