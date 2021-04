Themenwoche Vielfalt der Generation : Pandemie fördert Einsamkeit

Info

Der Verein Der Trägerverein aktiv55plus ist in der Corona-Pandemie am besten telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Kontakt kann man mit dem Team unter Tel. 02195 9277353 oder unter info@aktiv55plus.de aufnehmen. Über die laufenden Angebote informiert der Verein online unter www.aktiv55plus.de aber natürlich auch telefonisch. Der Trägerverein arbeitet im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz. Menschen, die Hilfe bei der Organisation eines Schnelltestes brauchen können sich dienstags und donnerstags zwischen 10 bis 12 Uhr unter der Tel. 02195 606155 melden.