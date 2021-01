Kostenpflichtiger Inhalt: Wildbestand in Radevormwald : Corona-Pademie wirkt sich auch auf die Jagd aus

Im vergangenen Jahr gab es wegen der Kontaktbeschränkungen weniger große Jagdgesellschaften in der bergischen Region. Das hat auch immensen Einfluss auf den Wildbestand. Foto: dpa/Philipp Schulze

Radevormwald Förster bemängeln die fehlende Reduzierung des Wildbestandes in der Corona-Krise. Der Landesjagdverband hat nun neue Regeln veröffentlicht. Auch in Radevormwald fanden die Jagden im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nicht in der Größe statt wie sonst üblich.